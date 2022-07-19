Денег, вырученных мэрией с аукциона по реновации, хватит на строительство трети детского садика

Один из домов, попавших под реновацию на Эльмаше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург готовится к «реновации» – программе комплексного развития территорий. Старые дома, попавшие в нее, будут сноситься. Расселением их жителей и возведением новых домов займутся компании-застройщики, выигравшие такое право на аукционе в мэрии. Первый аукцион по первым трем площадкам КРТ на Уралмаше и Эльмаше прошел в минувшую пятницу. Сегодня, 19 июля, в мэрии рассказали, на что хватит денег, вырученных бюджетом города от аукциона.

- У нас прошли торги по первым трем пилотным площадкам, - рассказал заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Григорий Сурганов. - Очень много застройщиков пришло поучаствовать. По площадке на Шефской было 10 участников. По переулку Суворовскому три участника, по улице Краснофлотцев четыре участника. Итого мы выручили больше 108 миллионов рублей за все три площадки. Это стоимость трети полноценного детского садика, в который пойдут малыши. Мы будем создавать новые площадки для КРТ.

В мэрии отметили, что стоимость права на освоение той или иной площадки застройщиками зависит от того, сколько людей надо будет расселять и насколько выгодно для застройщика возводить там новое жилье.