Полиция возбудила уголовное дело. Фото: читатель «КП»

Стали известны имена спортсменов, задержанных после драки в БЦ «Манхэттен». По данным «КП», в хулиганстве уличили пятерых крепких парней. Речь идет о 24-летнем Кирилле Р, судимом за вымогательство 35-летнем Зорике Г. Также в отдел полиции доставили двух фитнес-тренеров: 34-летнего Ярослава К и 31-летнего Эдгара М. Последний был судим за избиение до смерти.

Кроме этого отдел полиции доставили 22-летнего Александра Г. По одной из версий, он уже привлекался к административной ответственности, когда брызнул женщине в лицо перцовым баллончиком у избирательного участка. На всех составили протокол по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Кроме этого возбуждено уголовное дело.

- Отдел полиции № 1 возбудил уголовное дело по статье 213 УК «Хулиганство, с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения», - пояснил источник «КП-Екатеринбург» в силовых структурах.

Напомним, что в ходе драки в БЦ «Манхэттен» был избит охранник. После этого нападавшие были замечены на ВИЗе, где произошла попытка рейдерского захвата парковки.