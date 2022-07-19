В Екатеринбурге животные две недели были заперты в квартире с трупами

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В Екатеринбурге в минувшие выходные, 16 июля по просьбе соседей была вскрыта одна из квартир на улице Малышева. Ее владельцы умерли, а вместе с ними в квартире было 10 питомцев, из которых двое погибло. Животные - 3 собаки и 6 кошек - сидели в заточении не меньше двух недель без еды и воды. От голода они уже начали обгладывать трупы бывших хозяев. Первыми тревогу забили соседи. Они обратились за помощью к волонтерам.

Изначально были предположения о том, что в квартире убили владельцев питомцев. Однако, как рассказали в пресс-службе следственного комитета Свердловской области, криминала в случившемся нет. Как уточняют полицейские, в квартире были обнаружены тела 55-летней женщины и 62-летнего мужчины.

- Проводится проверка по факту обнаружения тел мужчины и женщины. По предварительным данным, признаков криминальной смерти нет. Причины смерти граждан выясняются. По итогам мероприятий будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

В настоящий момент, спасенные питомцы находятся на реабилитации. Двое животных до сих пор в тяжелом состоянии в ветклинике.

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