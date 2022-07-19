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Общество19 июля 2022 8:20

Возле «Ельцин Центра» постелили ковер

Арт-объект сделали из рекламных баннеров
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Ковер сделал анонимный художник из баннеров

Ковер сделал анонимный художник из баннеров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возле «Ельцин Центра» появился ковер, сделанный из старых рекламных баннеров. Арт-объект сделал анонимный художник в рамках паблик-арт фестиваля «ЧӦ».

- Проект «Вытирайте ноги, проходите!» представляет собой вязаный круглый ковер, какие плели наши бабушки из ветоши. Только диаметр ковра - 10 метров, - рассказали организаторы.

Арт-объект будет украшать пространство возле Ельцин Центра с 19 июля по 21 августа. После этого, предположительно, проект будет путешествовать по Екатеринбургу.

Диаметр ковра - 10 метров

Диаметр ковра - 10 метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ