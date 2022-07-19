Эдгард Запашный признался, что жалеет об уходе Голливуда из российского проката

что с уходом Голливуда из российского кинопроката поток зрителей в цирках значительно вырос. Фото: пресс-служба КВН Фото: Борис КУДРЯВОВ

Эдгард Запашный прокомментировал уход Голливуда из российского кинопроката. В интервью «КП-Екатеринбург» директор Московского цирка признался, что не рад этому. Артист также назвал фильмы, которые он особенно ценит. В их числе фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом.

- Конечно, я не ханжа, чтобы говорить: «Ура! Они от нас уехали». Голливуд – это серьезная индустрия иногда с очень высоким качеством. Там создается множество фильмов, которые служат примером для подражания. Например, я три раза пересматривал фильм «Джокер», потому что игра Хоакина Феникса идеальна. Фильмы с Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино, с Джеком Николсоном – это всегда высокий уровень, в каком бы жанре фильм не был. Поэтому сказать, что я радуюсь уходу голливудского кино, я не могу. Но так сложились обстоятельства. Это они же от нас уехали. Но я убежден, что это абсолютно временное явление, - рассказал представитель известной цирковой династии.

Эдгард Запашный также подметил, что с уходом Голливуда из российского кинопроката поток зрителей в цирках значительно вырос.

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