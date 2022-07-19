Суд обязал мэрию Нижнего Тагила установить пандус в доме, где живет инвалид

Теперь женщина сможет бывать на улице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле прокуратура через суд добилась, чтобы в многоквартирном доме, где живет женщина, имеющая инвалидность, установили пандус.

- Маргарита К., являясь инвалидом I группы, передвигается только в инвалидной коляске. Женщина проживает в многоквартирном доме на первом этаже, но спуститься самостоятельно не может, так как подъезд не оборудован пандусом, - рассказали в Свердловском областном суде.

Осень 2021 года дом обследовали и пришли к выводу, что пандус установить возможно. Тогда прокурор в адрес главы Нижнего Тагила вынес представление об устранении нарушений, которое в итоге не было исполнено.

Прокурор обратился с иском к администрации Нижнего Тагила в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования, однако представитель мэрии с ним не согласился.

Тогда ответчик обратился с апелляционной жалобой в областной суд с заявлением, что пандус - это компетенция Министерства социальной политики Свердловской области и у них отсутствуют полномочия по организации и финансированию.

Свердловский областной суд оставил решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила без изменений. Администрации придется оборудовать пандус в подъезде дома Маргариты.