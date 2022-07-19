«Мата было больше, чем шуток»: Эдгард Запашный – о съемках первого Comedy Club

Эдгард Запашный также рассказал, что не приемлет пошлый юмор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный дрессировщик и директор Московского цирка Эдгард Запашный в интервью «КП-Екатеринбург» вспомнил, какими были съемки самого первого Comedy Club. Артист, отвечая на вопрос, о чем с ним точно не стоит шутить, подметил, что не приемлет пошлые шутки, но даже в самом первом выпуске популярного шоу Comedy Club не нашлось того, что бы задело артиста цирка.

- На что человек обычно обижается? На несправедливость, на пошлость. Я в свой адрес таких шуток не позволяю. И как-то не бываю в местах, где шутят на такие темы. Я был на съемках самого первого выпуска Comedy Club, когда они курили на сцене, мата было гораздо больше, чем шуток. Но даже тогда ребята не позволяли себе что-то из ряда вон выходящего. И на Comedy Club я не однажды потом был и в номерах принимал участие. Наверное, все артисты это знают и не позволяют себе опуститься на уровень оскорбительных шуток в мой адрес, - пояснил директор Московского Цирка.

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