Площадь 1905 года в Екатеринбурге закрывают на месяц

Фестиваль пройдет в самом центре Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге площадь 1905 года закроют для автомобилей в период с 1 августа по 5 сентября 2022 года. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В этот период на главной площади уральской столицы проведут четвертый фестиваль ландшафтного искусства «Амофест». На площади разместят оригинальные сады.

Монтаж садов начнется 1 августа, показывать работы дизайнеров будут с 12 до 21 августа 2022 года. После фестиваля растения пересадят в районы Екатеринбурга, а также в пять школ Екатеринбурга.