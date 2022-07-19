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Общество19 июля 2022 6:33

В Нижнем Тагиле освободилась должность главного эколога

Администрация города ищет замену Ларисе Носовской
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Претенденты должны заявиться на конкурс до 4 августа

Претенденты должны заявиться на конкурс до 4 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Нижнего Тагила ищет замену начальнику отдела по экологии и природопользованию Ларисе Нисовской. Объявление о конкурсе на вакантное место разместили на официальном сайте города и на федеральном портале управленческих кадров.

- Объявлен конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела по экологии и природопользованию Администрации города в связи с истечением срока срочного трудового договора Носовской Л.В, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

На указанных выше ресурсах также содержится информация о квалификационных требованиях, должностных обязанностях, перечне документов и этапах конкурсной процедуры.

В администрации города отмечают, что право на участие в конкурсе имеют лица, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответствуют квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы.

Претенденты должны заявиться на конкурс до 4 августа. Планируется, что его проведут 23 августа.