В Нижнем Тагиле освободилась должность главного эколога

Претенденты должны заявиться на конкурс до 4 августа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Администрация Нижнего Тагила ищет замену начальнику отдела по экологии и природопользованию Ларисе Нисовской. Объявление о конкурсе на вакантное место разместили на официальном сайте города и на федеральном портале управленческих кадров.
- Объявлен конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела по экологии и природопользованию Администрации города в связи с истечением срока срочного трудового договора Носовской Л.В, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.
На указанных выше ресурсах также содержится информация о квалификационных требованиях, должностных обязанностях, перечне документов и этапах конкурсной процедуры.
В администрации города отмечают, что право на участие в конкурсе имеют лица, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответствуют квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы.
Претенденты должны заявиться на конкурс до 4 августа. Планируется, что его проведут 23 августа.