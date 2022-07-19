В Нижнем Тагиле полиция во время рейда выявила почти 300 административных правонарушений

20 человек оштрафовали за нарушения ПДД Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле полиция во время рейда всего за четыре часа выявила почти 300 административных правонарушений. Большая часть протоколов, а именно 90, была составлена за потребление алкоголя в общественных местах горожанами.

Кроме того, 33 человека привлечены к ответственности за неуплату административных штрафов, 22 - за нарушения установленных судом ограничений, еще 20 - за нарушение ПДД. Также в отношении 11 горожан составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.

- Благодаря такой профилактической работе удалось раскрыть преступления так называемой превентивной направленности. Это и угроза убийством, и истязание, и причинение легкого вреда здоровью, что позволяет предупредить совершение более тяжких преступлений, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Также во время рейдовых мероприятий выявлено шесть фактов реализации алкоголя с нарушением законодательства и два факта незаконного оборота лома металла. Из незаконного оборота изъято почти 200 литров алкоголя и порядка 170 килограмм металлолома.