В Екатеринбурге должник на Porsche попался судебным приставам

Водитель элитной иномарки погасил долг Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению водителей-должников. Автомобилистам, имеющим задолженности по различным выплатам, выдавались требования о явке на прием к судебному приставу и погашении задолженности.

Так, во время рейда был остановлен водитель Porsche, накопивший 60 тысяч рублей задолженности по штрафам ГИБДД.

- Водитель Porsche, не желая расставаться со своим транспортным средством, погасил всю сумму задолженности на месте через личный кабинет на портале Госуслуги, - рассказали ГУФССП России по Свердловской области.

Еще один остановленный водитель на Lada Vesta оказался должен более 700 тысяч рублей. Он долгое время не оплачивал кредит и накопил больше 50 неоплаченных штрафов ГИБДД. Он не смог на месте оплатить долг и его машину арестовали. Теперь, если он не погасит задолженность, автомобиль будет передан на оценку и реализацию на торгах в ТУ Росуимущество.