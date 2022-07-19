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Общество19 июля 2022 2:51

Владельцам «Гринвича» одобрили стройку на территории бывшего Виншампанкомбината

Государственная историко-культурная экспертиза не нашла объектов археологического наследия
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На территории бывшего Виншампанкомбината планируется строительство жилого микрорайона

На территории бывшего Виншампанкомбината планируется строительство жилого микрорайона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории бывшего Виншампанкомбината в районе пересечения улицы Пехотинцев и Проходного переулка развернется стройка. Государственная историко-культурная экспертиза не нашла объектов археологического наследия на территории ЕВШК.

- В настоящее время на данной территории расположены действующие производственные и складские помещения, - указано в документах. - В углу обследуемой территории расположено бомбоубежище бывшего завода.

Строительством займется компания «Градстрой», которая по данным «Коммерсант-Урал», компания принадлежит владельцам ТРЦ «Гринвич» Игорю Заводовскому и Константину Погребинскому.

Как сообщает издание, на территории бывшего Виншампанкомбината планируется строительство жилого микрорайона.