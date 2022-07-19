В Екатеринбурге пропал 92-летний дедушка с золотыми зубами

В день пропажи он был одет белую кепку. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге пропал Базыль Тимофей Максимович. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», 92-летний дедушка 18 июля ушел из дома, который находится в районе Юго-западный, и исчез.

В день пропажи он был одет белую кепку, темно-серые брюки и бежевую ветровку.

Особые приметы:

Рост: 165 сантиметров

Телосложение: среднее

Цвет волос: седой

Цвет глаз: голубой

У дедушки все передние верхние зубы из золотого металла.

Розыском пропавшего занимается ОП № 04 УМВД России по г. Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону (343)356-42-04 или инфоргу поиска Наталье (Лиса) 8-900-044-02-20.