В Екатеринбурге иномарка сбила девочку, которая из-за собаки выбежала на дорогу

Информация о ДТП будет передана в отдел ПДН. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Ватутина иномарка Toyota Corolla сбила семилетнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Как сообщила городская Госавтоинспекция, ДТП произошло 18 июля в 21:00.

- Девочка на улице находилась с матерью, которая попросила ее позвать старшую дочь домой с детской площадки. Когда девочка пошла за сестрой увидела собаку и от испуга выбежала на проезжую часть из-за стоящей автомашины, где была сбита проезжающей автомашиной, - рассказали в ГИБДД.

В результате столкновения малышка госпитализирована с различными травмами. Водитель, прошедший освидетельствование, оказался трезв. Информация о ДТП будет передана в отдел ПДН.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге водитель иномарки Mitsubishi Lancer сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Авария произошла на улице Ломоносова, недалеко от дома № 26.