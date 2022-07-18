В Нижнем Тагиле загорелся частный дом

На место оперативно приехали две пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле загорелся частный жилой дом на улице Перова. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 18 июля в 13:42.

- На площади 64 квадратных метров сгорела кровля, повреждено чердачное перекрытие частного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и шесть спасателей, которые потушили огонь в 14:04, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 14:44. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге в новой жилой многоэтажке, которая расположена на улице Евгения Савкова в Академическом районе, произошел пожар. Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже, спасатели получили сигнал в 17:32 по местному времени.