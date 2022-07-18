В Нижний Тагил привезли барельефы для будущей стелы

Высота монумента будет составлять 17 метров. Фото: Администрация Нижнего Тагила

В Нижний Тагил на Площадь трудовой доблести привезли барельефы для будущей стелы. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал глава города Владислав Пинаев.

Высота монумента будет составлять 17 метров, а в темное время суток обелиск и пилоны будут подсвечиваться. На стеле будет установлен герб Нижнего Тагила и указ президента РФ о присвоении городу почетного звания.

Также на основание монумента и боковые пилоны нанесут гравировку с фотографиями тагильчан, трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны. На прилегающей территории планируют сделать освещение, тротуарную плитку и газон.