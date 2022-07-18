В Екатеринбурге спасли девять человек из загоревшейся многоэтажки

Известно, что в тушении участвовали четыре единицы техники, а также 12 человек личного состава. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в новой жилой многоэтажке, которая расположена на улице Евгения Савкова в Академическом районе, произошел пожар. Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже, спасатели получили сигнал в 17:32 по местному времени.

- На площади 20 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире. Пожарно-спасательными подразделениями спасены девять человек, в том числе двое детей. Эвакуированы 52 человека, включая четверых 4 детей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Известно, что в тушении участвовали четыре единицы техники, а также 12 человек личного состава. К 18:00 огонь удалось локализовать, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 19:30.

Ранее стало известно, что в Свердловской области ликвидировали возгорание в Сухоложском лесничестве площадью два гектара. Сейчас, по данным на утро, 18 июля, потушены все природные пожары.