В поселке под Первоуральском пропал 79-летний пенсионер

В день пропажи он был одет в черные резиновые сапоги. Фото: поисковой отряд "Abris"
В поселке Пильная, который находится под Первоуральском, ищут Жингеля Валерия Михайловича. Как сообщает поисковой отряд «Abris», о местонахождении 79-летнего пенсионера ничего неизвестно с 18 июля.
В день пропажи он был одет в черные резиновые сапоги с толстой подошвой и шнуровкой сверху, зелено-белый камуфляжный костюм, салатовую футболку и кепку.
Особые приметы:
Рост: 170 сантиметров
Телосложение: худощавое
Цвет волос: седой
Цвет глаз: темно-зеленый
Брови: густые, черные с проседью
Всем, кому известно о местонахождении Валерия Михайловича, просьба сообщить по телефону: +7(922) 141-93-07 Алена, либо +7(961) 767-17-49 Андрей (ДЮС) Руководитель отряда.