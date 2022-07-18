В поселке под Первоуральском пропал 79-летний пенсионер

В день пропажи он был одет в черные резиновые сапоги. Фото: поисковой отряд "Abris"

В поселке Пильная, который находится под Первоуральском, ищут Жингеля Валерия Михайловича. Как сообщает поисковой отряд «Abris», о местонахождении 79-летнего пенсионера ничего неизвестно с 18 июля.

В день пропажи он был одет в черные резиновые сапоги с толстой подошвой и шнуровкой сверху, зелено-белый камуфляжный костюм, салатовую футболку и кепку.

Особые приметы:

Рост: 170 сантиметров

Телосложение: худощавое

Цвет волос: седой

Цвет глаз: темно-зеленый

Брови: густые, черные с проседью

Всем, кому известно о местонахождении Валерия Михайловича, просьба сообщить по телефону: +7(922) 141-93-07 Алена, либо +7(961) 767-17-49 Андрей (ДЮС) Руководитель отряда.