Автором этой работы стала художница-иллюстратор Анастасия Вокина из Санкт-Петербурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в рамках фестиваля «Стенограффия» появились еще три гигантских мурала. Первый появился на подстанции на улице Венгерских Коммунаров, его автором стала художница-иллюстратор Анастасия Вокина из Санкт-Петербурга, девушка назвала свою работу «Веселые картинки».

- В 2022 году Анастасия Вокина стала победителем VK TALENTS, а также выиграла конкурс Ozon Ballon и всероссийский арт-проект «Контуры Культуры». На мурале переплелись схематичные образы человека, птицы, собаки, цветов и динозавра, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Второй рисунок расположился по адресу улица Кобозева, 29б, его автором также является художник из северной столицы. Мурал получил название «Тихое пастбище».

Андрей Люблинский ранее участвовал в фестивале «Стенограффия» с проектами Red people в 2019 и «Кольца Всевластия» в 2020 году.

- Третьим арт-объектом стало граффити по адресу: улица Крауля, 7. Работа получила название «Посмотри наверх». Ее автор, московский художник Тимур Fork, он называет свой стиль пластилиновым реализмом, - добавили в администрации города.