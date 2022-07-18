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Происшествия18 июля 2022 16:04

Полицейские Екатеринбурга задержали квартирного вора

Мужчина во всем сознался
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае 2022 года в полицию Екатеринбурга пришла женщина. Она рассказала, что из ее квартиры, находящейся на улице Славянская, пропал холодильник стоимостью 12 тысяч рублей.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный проник в жилище заявительницы через входную дверь. Также полицейские на месте изъяли следы обуви и пальцев рук предполагаемого злоумышленника, - рассказали в УМВД Екатеринбурга.

Недавно подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый за грабеж сборщик-раскладчик, работающий в Интернет-магазине. На него завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.