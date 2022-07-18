Фото: пресс-служба футбольного клуба «Урал»

Футбольный клуб «Урал» начал продажу билетов на первый домашний матч нового сезона российской премьер-лиги. Уже 29 июля «шмели» примут «Краснодар» на «Екатеринбург Арене». Встреча пройдет в рамках третьего тура чемпионата. Игра начнется в 20:00 по местному времени.

- Обращаем внимание, что для совершения покупки необходимо оформить цифровую Карту болельщика. Приобретая билет в магазине, сообщите номер своей Карты болельщика продавцу. Покупая билет онлайн, введите номер своей Карты болельщика в цифровое окно при выборе места, а затем нажмите «СОЗДАТЬ ЗАКАЗ», - отметили в пресс-службе ФК «Урал».

Ранее Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга представил новую форму на сезон 2022/23. Примечательно, что на игровых комплектах красуется логотип американского бренда Nike, хотя два месяца назад стало известно, что компания приостанавливает сотрудничество со «шмелями».