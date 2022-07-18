Алексей Орлов поделился планами по строительству метрополитена

Власти хотят продлить старую ветку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал в интервью Е1 о строительстве метрополитена. По словам главы города, говорить о создании второй ветки пока рано, несмотря на то что «мы с вами живем в столичном городе и не надо бояться ставить перед собой амбициозные задачи».

— Это недешевая задача. Город у нас компактный, очень много сетей. Сейчас любой маршрут планировать — это вынос сетей, выкуп объектов, - говорит Алексей Орлов.

Власти планируют расшить старую ветку метрополитена, а не строить новую. Этот вопрос уже был объектом серьезных обсуждений.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге создадут Новокольцовски маршрут, соединяющий 15 остановочных пунктов в числе которых аэропорт, «Екатеринбург-Экспо», Деревня Универсиады и ж/д вокзал — это 31 километр железной дороги.