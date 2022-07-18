«Мисс Екатеринбург-2021» стала участницей конкурса «Мисс Россия-2022»

Виолетту поддерживают уральцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главная красавица Екатеринбурга Виолетта Сараева стала участницей национального конкурса «Мисс Россия-2022». Об этом девушка сообщила подписчикам в своих социальных сетях.

- Впереди нас ждут незабываемые эмоции, прекрасные воспоминания и долгожданный финал! Я буду рада вашей поддержке, - пишет на личной странице «Вконтакте» Виолетта Сараева.

В соцсетях пользователи уже поддержали уральскую красавицу и пожелали ей продвижения вперед. В свое свободное время Виолетта Сараева ходит в театры, музей и другие культурные учреждения.

Уроженка Кушвы Виолетта Сараева учится в Уральском институте управления РАНХиГС на факультете «Государственное управление и правовое регулирование с углубленным изучением иностранных языков». Помимо студенческой жизни Виолетта играет на фортепиано, занимается вокалом.