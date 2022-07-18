В Екатеринбурге будут судить парней, у которых нашли больше 200 граммов мефедрона

Подельников задержали в сентябре прошлого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить двух местных молодых людей, которые делали закладки с наркотиками по всему городу. Подельников задержали в сентябре прошлого года. Одного из них взяли на железнодорожном вокзале, он пытался выбросить пакетики с неизвестным веществом.

- Сообщник задержанного, ожидавший его в автомобиле, сразу попытался скрыться от сотрудников транспортной полиции, но благодаря грамотным действиям полицейских, тут же был задержан, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции по УрФО.

Всего у них было найдено больше 100 пакетиков с веществами. Парни признались, что привезли их в город, чтобы разложить в тайники-закладки. Экспертиза показала, что это наркотик «мефедрон» массой больше 206 граммов.

Уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере» передано на рассмотрение по существу в суд.