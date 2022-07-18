Премьер Мишустин поручил Мантурову обратить внимание на Урал

Денис Мантуров повышением инвестиционной привлекательности регионов УрФО Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания 18 июля 2022 года определил круг обязанностей Дениса Мантурова, который на минувшей неделе Президентом РФ Владимиром Путиным утвержден на пост вице-премьера – министра промышленности и торговли.

На новом посту Денис Мантуров займется в рамках отраслевых полномочий вице-премьеров по социально-экономическому развитию округов повышением инвестиционной привлекательности регионов Уральского федерального округа, в том числе и Свердловской области.

- У вас, Денис Валентинович, есть все качества, чтобы реализовать задачи, поставленные Президентом, - подчеркнул Михаил Мишустин.

Отметим, что в первой декаде июля Денис Мантуров посетил международную промышленную выставку «Иннопром», которая проходила в Екатеринбурге.

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