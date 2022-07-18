Пенсионерка из Екатеринбурга выиграла в лотерею почти семь миллионов рублей

Примечательно, что она приобретает билеты только в определенное время суток, по ее мнению, утром ей думается лучше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пенсионерка из Екатеринбурга по имени Елена смогла выиграть в лотерею почти семь миллионов рублей. Известно, что женщина забрала суперприз в очередном розыгрыше тиража «Рапидо». Примечательно, что она приобретает билеты только в определенное время суток, по ее мнению, утром ей думается лучше.

- В то утро я проанализировала архив последних трех тиражей, отметила числа и купила заветный билет. А после завтрака узнала о многомиллионном выигрыше, - рассказала счастливая обладательница миллионов рублей.

Известно, что пенсионерка по профессии товаровед, она помогает своему мужу в небольшом бизнесе по ремонту станков по обработке металла. Выигрыш собирается потратить на погашение кредитов и подарки родным и близким.

Ранее стало известно, что рыбак из Свердловской области по имени Александр выиграл в лотерею 11,1 миллиона рублей. На участие в розыгрыше мужчину подтолкнула его жена.