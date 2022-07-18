В Екатеринбурге произошел пожар в кафе «Нигора»

Эвакуация не потребовалась Фото: Дарья ВОРОНИНА

В Екатеринбурге в кафе «Нигора», вечером 18 июля произошел пожар. К заведению по улице Луначарского приехали спасатели. О возгорании сообщают очевидцы с места событий.

- Сотрудники кафе на входе сообщили, что сегодня ресторан не работает до конца дня. Сейчас идёт уборка помещения. Если персонал успеет привести ресторан в порядок, заведение откроют уже завтра, - сообщает корреспондент «КП-Екатеринбург» с места событий.

Сотрудники заведения очистили площадку перед кафе от копоти и пепла. Персонал, закреплённый за обслуживанием, работал внутри здания.

- На трех квадратных метрах горели жировые отложения в вытяжке. На месте работали 10 человек личного состава, а также 3 единицы спецтехники. Эвакуация людей из здания не требуется, пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

В настоящий момент пожарные дознаватели устанавливают причины случившегося возгорания.