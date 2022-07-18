В Нижнем Тагиле ко дню города изготовят сувенирную продукцию на 800 тысяч рублей

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Мэрия Нижнего Тагила ищет компанию, которая изготовит сувенирную продукцию к 300-летию города. Планируется, что стоимость контракта составит около 816 тысяч рублей, за эти деньги изготовят футболки, кепки, шопперы, термокружки с уникальными логотипами.

Как пишет местное издание TagilCity.ru, подать заявки потенциальные исполнители могут до 21 июля, а доставить товар в течение пяти дней со дня подписания документа. Также производитель обязан предоставить гарантию на 12 месяцев.

Напомним, что день города запланирован на 12 августа, именно в этот день состоится масштабное празднование 300-летия Нижнего Тагила. В этот день откроется мост через городской пруд, он получил название «Луганский проспект».