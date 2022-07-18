В Нижнем Тагиле бобры затормозили очистку Черноисточинского водохранилища

Фото: страница Вконтакте Владислава Пинаева

В Нижнем Тагиле во время очистки Черноисточинского водохранилища произошел забавный инцидент: бобры прогрызли пульпопровод, через который откачивают ил со дна пруда. Очевидно, что животные использовали нетонущий материал для своих бытовых целей.

- Диверсионная группа речных вредителей пытается помешать очистке Черноисточинского пруда, будем разбираться, как обезвредить грызунов, - написал на своей страничке Вконтакте глава города Владислав Пинаев.

Напомним, земснаряд, который займется очисткой Черноисточинского водохранилища, спустили на воду в конце июня. В торжественном мероприятии принял участие мэр города Владислав Пинаев, а также министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Планируется, что за два года работы земснаряд поднимет со дна порядка полмиллиона кубических метров донных отложений.