Убийца со Вторчермета рассказал о конфликте с жертвой

14 июля обвиняемый сам пришел в отделение полиции. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Предполагаемый убийца со Вторчермета Вадим Негодаев сам сдался после того, как зарезал мужчину вечером 10 июля. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, обвиняемый был сильно пьян и убил незнакомца ножом.

- С места происшествия обвиняемый скрылся, однако впоследствии самостоятельно явился в правоохранительные органы, в том числе в связи с тем, что узнал из средств массовой информации о том, что его разыскивают, - пояснили в ведомстве.

На кадрах с следственного эксперимента Негодаев рассказывает о причинах конфликта.

- Я ему сказал: «Почему ты так себя ведешь? Почему ты бьешь своего соседа?!», - говорит обвиняемый.

У Вадима Негодаева уже есть судимости.

- В полицию он явился 14 июля. Ранее этот житель Екатеринбурга привлекался к ответственности за угрозу убийством и побои, - добавили в УМВД Екатеринбурга.