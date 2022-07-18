В МЕГЕ и «Гринвиче» рассказали о финальной распродаже H&M

Пока торговые центры не получали уведомлений от магазинов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания H&M уходит из России. Такое сообщение появилось на сайте масс-маркета. Ожидается, что 1 августа магазины по всей стране проведут финальные распродажи, чтобы избиваться от остатков товаров. В Екатеринбурге было девять филиалов H&M.

Однако, например, в «Гринвиче» не получали уведомлений о распродаже через две недели.

- Нам такой информации не поступало, - пояснил «КП-Екатеринбург» представитель общества «Малышева, 74» Илья Клюжин.

Аналогичная ситуация оказалась и в МЕГЕ и ТРЦ Veer Mall.

- Никакой официальной информации администрация магазина H&M предоставляла. В данный момент, как и прежде, магазин H&M временно закрыт на территории МЕГИ, - рассказали на горячей линии торгового центра МЕГА.