Губернатор Свердловской области раскрыл, где можно поесть вкусных пельменей на Урале

Глава региона порекомендовал уральцам пельменную в селе Сажино, где осматривал молочную ферму. Фото: t.me/kuyvashevevgeny

Пельменная в селе Сажино, что в Артинском районе, внезапно прославилась. Ведь перекусить в ней сегодня, 18 июля, остановился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Обзор главного блюда заведения он опубликовал на своей странице в Телеграм.

- Нельзя съездить в Сажино и не поесть в местной пельменной. Очень рекомендую, - написал Евгений Куйвашев.

В Сажино глава региона ездил, чтобы посмотреть молочную ферму, в которую инвестор вложил 1,7 миллиарда рублей.

- Это серьезные для Артинского района деньги, - написал глава региона. - За такими фермами - будущее Свердловской области. В ближайшие 5 лет мы планируем создать в регионе около 10 подобных ферм, а значит, у нас появится еще 10 сел будущего.