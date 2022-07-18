В Екатеринбурге завершились поиски пропавшего 16-летнего подростка

Примечательно, что перед своим исчезновением мальчик оставил записку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершились поиски 16-летнего Павла Бастрикова, который пропал 12 июля. Поисками молодого человека занимались волонтеры отряда «Прорыв», а также сотрудники полиции. Подростка нашли живым и здоровым, его жизни ничего не угрожает.

- Найден, жив, всем спасибо за участие в поисках, - сообщили в «Прорыве».

Примечательно, что перед своим исчезновением мальчик оставил записку, в которой заявил, что хочет жить самостоятельно, и будет сам зарабатывать деньги.

- Он взял с собой документы: паспорт, медполис, СНИЛС и приписное свидетельство, а также личные сбережения - порядка 25 тысяч рублей, - рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. - Ключи от квартиры при этом оставил дома и написал, чтобы в полицию родители не сообщали.