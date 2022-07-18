На СвЖД растет популярность услуги доставки еды к поезду. Список кафе-партнеров расширяется

Фото из архива РЖД

На Свердловской железной дороге доставку готовых блюд к поезду можно заказать в Екатеринбурге, Тюмени, Перми и Сургуте. В первом полугодии 2022 года с этих четырех станций пассажиры оформили более 1,5 тыс. заказов (в 2021-м за весь год - 860 заказов).

Холдинг «РЖД» развивает сервис: привлекает новых партнеров, расширяет географию. Заказать любимые блюда сегодня можно уже из 86 предприятий общественного питания, расположенных в 60 населенных пунктах (год назад – в 34 городах). С начала работы сервиса (с декабря 2019 г.) на сети дорог оформлено 10 тысяч заказов, в том числе в поездах Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» – более 2,3 тысяч. Более половины покупок сделано в первом полугодии 2022 года, при этом больше всего спрос вырос в июне.

Чаще всего пассажиры заказывают еду из ресторанов и кафе к своим поездам в Москве, Липецке, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Из меню пассажиры отдают предпочтение блюдам национальных кухонь, а также продукции известных предприятий быстрого питания, в которых можно заказать пиццу, бургеры, салаты.

В июле 2022 года к проекту подключилась популярная сеть ресторанов и доставки из Екатеринбурга. Теперь пассажиры поездов дальнего следования, проезжающие или отправляющиеся в путь с вокзала столицы Урала, могут заказать доставку 50 самых популярных блюд (роллы, суши, пицца и др.) из ее ассортимента.

Сделать заказ можно в момент покупки электронного билета на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» в разделе «Личный кабинет», а также в разделе «Оформление услуг к билетам» к ранее приобретенному проездному документу. Кроме того, в пути следования заказать еду можно по ссылке QR-кода, размещенного на информационных «стикерах» в вагонах.

С более подробной информацией об услуге и перечнем населенных пунктов, где она предоставляется, можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Доставка еды к поезду».