Правительство также проработает вопрос об обеспечении студентов-целевиков жильем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области анонсировал программу поддержки молодых аграриев. По словам Евгения Куйвашева, пришла пора сделать сельское хозяйство новой точкой роста экономики и сломать стереотип о том, что Урал является только промышленным краем страны.

- Последние 10 лет мы стремились к тому, чтобы полностью обеспечивать себя продуктами питания и уже достигли неплохих показателей. Я уверен, у нас есть возможность накормить нашей продукцией не только Урал, но и другие регионы, и, возможно, даже страны, - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Евгений Куйвашев заявил, что поставил задачу привлекать молодых специалистов на работу в села по аналогии с программой «Земский доктор», по которой вчерашние выпускники могли получать до полутора миллионов рублей в качестве «подъемных».

- Правительство также проработает вопрос об обеспечении студентов-целевиков жильем. Нужно помогать и тем, кто решит заняться сельским хозяйством с нуля. В этом году мы впервые ввели в регионе программу «Земля за 1 рубль», - добавил Евгений Куйвашев.