В Екатеринбурге прошел митинг в поддержку спецоперации на Украине

Фото: пресс-служба свердловского отделения «Единой России»

В Екатеринбурге митинг у киноконцертного театра «Космос» прошел митинг в поддержку спецоперации на Украине. На него пришли сотни человек.

- Очень важно, что мы вместе с вами поддерживаем нашего Верховного главнокомандующего, тех ребят, которые выполняют сегодня задачи специальной военной операции. Это ребята разных возрастов. Мы поддерживаем наших соотечественников на освобожденных территориях, - сказал первый заместитель председателя Заксобрания Виктор Шептий.

Он также отметил, что отдельно важно назвать войска Центрального военного округа.

- Первая задача специальной военной операции выполнена - освобождена Луганская народная республика. И как раз эту задачу выполняли наши воины-уральцы, у которых тактический знак - буква «О». В народе их прозвали «Отважные», - отметил Виктор Шептий.

Организовали митинг представители свердловского отделения «Единой России».

Добавим, что Свердловская область оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса. Жители Свердловской области направили более 760 тонн гуманитарной помощи Донбассу. Региональное отделение «Единой России» направило более 400 тонн гуманитарного груза жителям Донецка, Луганска, Лисичанска, Мариуполя, Макеевки.

Недавно, в Екатеринбурге прошел митинг-шествие в поддержку добровольцев и сбора гуманитарной помощи для нуждающихся, которые прибыли в регион из Луганской и Донецкой народных республик. В нем приняли участие около 300 человек.