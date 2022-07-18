Предприятия ЕВРАЗа стали победителями XIX отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности»

ЕВРАЗ НТМК награжден дипломом в номинации "Работа с молодежью"

ЕВРАЗ НТМК награжден в номинации «Работа с молодежью». На предприятии трудится более 4,5 тыс. работников до 35 лет. Действуют масштабные социальные программы поддержки молодых работников: компенсация затрат на съем жилья, компенсация процентов по ипотечным кредитам, программа оздоровления, выплата подъемных при трудоустройстве и после прохождения службы в армии. У металлургов есть возможность повысить квалификацию и получить дополнительное образование, проявить свои профессиональные навыки в конкурсах профессионального мастерства и творческих состязаниях. Для молодых работников организуют спортивные и культурно-массовые мероприятия, экскурсии и туристические слеты.

ЕВРАЗ Качканарский ГОК отмечен дипломом в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение». В 2021 году предприятие снизило выбросы более чем на 2,8 тыс. тонн. Была реализована масштабная программа по ремонту пылегазоочистного оборудования. В цехе агломерации провели техническое перевооружение двух аспирационных установок, проведены капитальные ремонты двух электрофильтров в цехе окатышей и цехе агломерации. На восстановление агрегатов, которые очищают воздух от примесей газов, направлено более 140 млн рублей.

ЕВРАЗ КГОК награжден в номинации "Природоохранная деятельность и ресурсосбережение"

ЕВРАЗ ЗСМК также одержал победу в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение». Комбинат реализует взятые на себя обязательства по реализации масштабных экологических проектов. С 2018 года предприятие подключилось к федеральному проекту «Чистый воздух». В проект были включены пять мероприятий, три из них уже реализованы: установлены рукавные фильтры на аглофабрике, отлажены теплотехнические режимы печей цеха обжига извести, модернизированы электрофильтры на ЗапСибТЭЦ. В настоящее время ведется строительство закрытого цикла конечного охлаждения коксового газа и строительство комплекса серогазоочистки. Также ЕВРАЗ ЗСМК реализует проект очистных сооружений и продолжает строительство установки глубокой очистки дебалансных сточных вод системы гидрозолошламоудаления на выпуске №2.

ЕВРАЗ Ванадий Тула одержал победу в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение». На предприятии реализуется два крупных проекта по внедрению новых технологий. Первый из них - газоочистка обжиговой печи. С целью снижения экологической нагрузки применяется технология газоочистки, которая позволяет снизить выбросы пыли от ванадиевого производства примерно в 1,3 раза. Второй проект – модернизация замкнутого оборотного цикла, ЕВРАЗ Ванадий Тула не сбрасывает свои стоки во внешние водоемы. Коллектив тульского завода ЕВРАЗа разработал уникальную для России технологию получения технической воды при переработке технологических растворов с использованием своих же полупродуктов, без дополнительных «внешних» реагентов.

Церемония награждения прошла в Москве в преддверии Дня металлурга. Правительство Российской Федерации рекомендовало представить всех победителей на соискание звания «Российская организация высокой социальной эффективности».

Ежегодный отраслевой конкурс «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» проводят Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России и Горно-металлургический профсоюз России.