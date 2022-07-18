В Краснодарском крае погибла бывшая госслужащая из Свердловской области

Похороны прошли 16 июля. Фото: соцсети/УГИБДД по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае погибла бывшая сотрудница управления социальной политики Артемовского района Светлана Налимова. Как стало известно «КП-Екатеринбург», утром 11 июля женщина вместе с мужем попала в аварию в Брюховецком районе.

- Водитель Ford Focus, 72-летний мужчина, на перекрестке не предоставил преимущество в движении водителю грузовика Mercedes с полуприцепом. После чего Mercedes продолжил движение и опрокинулся, допустив столкновение с Renault Logan, - пояснили «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю. – Также травмы получили Водитель и 68- летняя пассажирка Ford Focus.

Фото: УГИБДД по Краснодарскому краю

В управлении социальной политики пояснили, что похороны состоялись в Артемовском 16 июля.

- Муж Светланы в порядке, у него лишь гематомы и ссадины, - пояснили в управлении.

Напомним, что в минувшие выходные в Екатеринбурге погиб пешеход, который упал с самоката на проезжую часть.