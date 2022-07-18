Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 июля 2022 8:50

Как сохранить хорошего сотрудника на работе и не допустить его перехода к конкуренту

Коуч дал дельные советы
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Важно учитывать потребности сотрудника, которые могут расти вместе с его компетенцией

Важно учитывать потребности сотрудника, которые могут расти вместе с его компетенцией

Фото: Николай Александров

Как удержать ключевых сотрудников в компании и не допустить их перехода к конкурентам. Этот вопрос актуален для многих работодателей. Советы по этой проблеме изданию NEWS.ru дал коуч и эксперт по работу с бизнес-командами Тимур Рамазанов.

По словам спикера, работники часто растут вместе с компанией, а потом перерастают проекты, масштабы задач и зарплату. С этого момента грамотные специалисты стремятся к «новым горизонтам». Поэтому руководству компании приходится регулярно решать задачу закрытия потребностей ценного кадра.

Важно повышать заработную плату в соответствии с условиями рынка, а также выплачивать бонусы, поощрять сотрудников. Также ключевым сотрудникам нужно предлагать гибкие и привлекательные условия мотивации.

Работодателю важно обеспечивать сотрудникам социальные гарантии, достойные бытовые условия труда, хорошую атмосферу в коллективе.

Создать идеальные условия труда не всегда возможно, но нужно к этому стремиться, особенно, когда речь идет о ключевых сотрудниках.