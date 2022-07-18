Спасатели отправились на водоемы Сургутского района

В жаркую погоду люди массово отправились на водоемы Фото: Александра БУДАЕВА

Жители Сургутского района Югры в жаркую погоду массово отправились на водоемы. Туда же отправились и специалисты управления ГО и ЧС районной администрации вместе со спасателями МЧС.

По данным информационного портала ugra-news.ru, рейды связаны не с желанием оштрафовать нарушителей правил безопасности, а с необходимость предупредить людей об опасности гибели на водоемах.

Спасатели напомнили, что детей нельзя отпускать на водоемы одних, их нужно постоянно контролировать. Дети должны надевать спасательные средства – круг, жилет, нарукавники. Взрослым необходимо отказаться от купания в нетрезвом виде.

Подобные рейды проводятся регулярно, это связано с высокой детской смертностью на водоемах. Так, за полтора месяца в Югре утонули четыре ребенка.