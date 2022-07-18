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Недвижимость18 июля 2022 7:34

Югру застраивают новым жильем

За полгода в регионе построили 380 тысяч квадратных метров жилья
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Сургуте построили 16 многоэтажек

В Сургуте построили 16 многоэтажек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Югре за полгода построили больше 380 тысяч квадратных метров жилья. Только за минувшую неделю ключи от новых квартир в рамках расселения аварийного жилья получили 176 семей.

По данным телеканала ugra-tv.ru, в Сургуте годовой план выполнен уже более чем наполовину. В городе возвели 16 многоэтажных жилых домов.

Здесь определили под жилую застройку площадь в три гектара в двух микрорайонах. В самом большом городе Югры власти намерены снести 42 аварийных дома, из которых уже ликвидировано 16 объектов, еще 29 – расселены.