Югру застраивают новым жильем

В Сургуте построили 16 многоэтажек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Югре за полгода построили больше 380 тысяч квадратных метров жилья. Только за минувшую неделю ключи от новых квартир в рамках расселения аварийного жилья получили 176 семей.

По данным телеканала ugra-tv.ru, в Сургуте годовой план выполнен уже более чем наполовину. В городе возвели 16 многоэтажных жилых домов.

Здесь определили под жилую застройку площадь в три гектара в двух микрорайонах. В самом большом городе Югры власти намерены снести 42 аварийных дома, из которых уже ликвидировано 16 объектов, еще 29 – расселены.