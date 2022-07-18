В Екатеринбурге прошел мощный, но кратковременный дождь

Дождь начался в полдень. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свершилось! В понедельник, 18 июля, в полдень небо над Екатеринбургом разверзлось и на изнывающую от жары столицу Урала пролился мощный дождь. Забарабанили капли о карнизы окон и зашелестели в листве деревьев. Сбылось предсказание синоптиков.

- Будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем +24...+26 градусов. Ветер неустойчивый слабый, - сообщали в ФГБУ «Уральское УГМС».

Но дождь и правда оказался кратковременным. Весь пролился минут за десять. Но хоть дышать стало легче. Впереди у Екатеринбурга еще как минимум два дня жары. Во вторник и в среду столбики термометров могут подняться до +28 градусов Цельсия. Опять же будут и кратковременные дожди, а в среду так вообще с грозой.

Кратковременный ливень многих застал врасплох. Фото: Алексей БУЛАТОВ