В Екатеринбурге прошел мощный, но кратковременный дождь

Дождь начался в полдень.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свершилось! В понедельник, 18 июля, в полдень небо над Екатеринбургом разверзлось и на изнывающую от жары столицу Урала пролился мощный дождь. Забарабанили капли о карнизы окон и зашелестели в листве деревьев. Сбылось предсказание синоптиков.
- Будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем +24...+26 градусов. Ветер неустойчивый слабый, - сообщали в ФГБУ «Уральское УГМС».
Но дождь и правда оказался кратковременным. Весь пролился минут за десять. Но хоть дышать стало легче. Впереди у Екатеринбурга еще как минимум два дня жары. Во вторник и в среду столбики термометров могут подняться до +28 градусов Цельсия. Опять же будут и кратковременные дожди, а в среду так вообще с грозой.
Кратковременный ливень многих застал врасплох.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ближайшие два дня такой дождь будет повторяться.
Фото: Алексей БУЛАТОВ