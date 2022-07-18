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Общество18 июля 2022 7:08

В Екатеринбурге прошел мощный, но кратковременный дождь

В ближайшие два дня такие осадки будут повторяться
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Дождь начался в полдень.

Дождь начался в полдень.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свершилось! В понедельник, 18 июля, в полдень небо над Екатеринбургом разверзлось и на изнывающую от жары столицу Урала пролился мощный дождь. Забарабанили капли о карнизы окон и зашелестели в листве деревьев. Сбылось предсказание синоптиков.

- Будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем +24...+26 градусов. Ветер неустойчивый слабый, - сообщали в ФГБУ «Уральское УГМС».

Но дождь и правда оказался кратковременным. Весь пролился минут за десять. Но хоть дышать стало легче. Впереди у Екатеринбурга еще как минимум два дня жары. Во вторник и в среду столбики термометров могут подняться до +28 градусов Цельсия. Опять же будут и кратковременные дожди, а в среду так вообще с грозой.

Кратковременный ливень многих застал врасплох.

Кратковременный ливень многих застал врасплох.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие два дня такой дождь будет повторяться.

В ближайшие два дня такой дождь будет повторяться.

Фото: Алексей БУЛАТОВ