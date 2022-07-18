На Ботанике мужчину едва не задавило деревом

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В Екатеринбурге утром, 18 июля во дворе на улице Родонитовой прохожего чуть не задавило дерево. Об этом сообщает паблик «Вконтакте» «Район Ботаника».

На видеозаписи с камер наблюдения видно, как мужчина в последний момент успевает отойти от яблони, которая падает и накрывает собой припаркованные иномарки. Судя по кадрам, наибольший ущерб получила легковушка Suzuki.

По словам жителей, заявка на спиливание треснувшей яблони была отправлена в управляющую компанию.

В управляющей компании РЭМП УЖСК также подтвердили, что ранее им поступала просьба решить проблему с яблоней, у которой была трещина на стволе.

- Специалистами было проведено обследование и работы были запланированы по опиловке, но к сожалению, ветки дерева упали ранее запланированных работ. Ветки и дерево спилены, их вывезли. Представители компании связались с владельцем автомобиля. Согласно составленному акту, автомобиль получил небольшие вмятины на крыше и царапины. С нашей стороны, конечно же, будет возмещен ущерб и специалисты готовят мировое соглашение, - прокомментировали «КП-Екатеринбург» в управляющей компании.

Ранее, на Эльмаше дерево упало на провода на улице Баумана. Ствол рухнул и повис на сетях.