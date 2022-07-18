В Екатеринбурге к 2024 году появятся еще 98 камер

Минтранс опубликовал план развития дорожных камер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области к 2024 году появятся еще 342 комплекса фотофиксации. Об этом свидетельствует план развития дорожных камер, опубликованный на сайте регионального Минтранса.

Из него следует, что 52 камеры появятся на федеральных трассах, 97 – на дорогах регионального значения и 193 - на городских дорогах, 98 из них в Екатеринбурге.

Согласно документу, в первую очередь камеры будут устанавливать на участках дорог, где произошло три и более ДТП с пострадавшими за последние 12 месяцев. Так, например, комплексы появятся на перекрестках улиц 8 марта и Фурманова, Восточной и Куйбышева, Малышева и Софьи Ковалевской, а также на Ленина от Пушкина до Набережной рабочей молодежи.

Полный список можно посмотреть здесь.