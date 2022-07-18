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Происшествия18 июля 2022 6:33

В Салехарде произошло массовое ДТП с байкерами

Три человека получили травмы
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Три человека пострадали в ДТП. Фото: пресс-служба ГИБДД Ямала

Три человека пострадали в ДТП. Фото: пресс-служба ГИБДД Ямала

17 июля в Салехарде произошло ДТП с участием трех мотоциклов и внедорожника. Об этом сообщает информационный портал «Ямал 1».

Как выяснилось, байкер на Kawasaki не выбрал безопасную скорость и не соблюдал дистанцию с мотоциклом BMW, который ехал впереди, из-за чего врезался в него. Два байка попали под проезжавший мимо внедорожник.

После этого едущий сзади мотоциклист на Honda потерял управление и упал с мотоцикла. В результате аварии три байкера получили травмы, двое из них попали в больницу с различными травмами.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что полная экипировка, права и страховка были только у одного байкера, двое других ехали без документов и только в шлемах.