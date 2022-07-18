В Екатеринбурге появится памятник цесаревичу Алексею

В честь трагической гибели царской семьи в Екатеринбурге построили Храм на Крови Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2023 году появится памятник цесаревичу Алексею – единственному сыну последнего российского императора Николая II, который вместе с семьей был расстрелян в уральской столице в ночь на 17 июля 1918 года. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Точное место установки памятника пока не определено, так как его необходимо согласования с администрацией Екатеринбурга. Отметим, что у Храма на Крови сейчас есть памятник царской семье.

В минувшие выходные в столице Среднего Урала прошел традиционный фестиваль Царские дни, а также Крестный ход от Храма на Крови до монастыря Ганина Яма. Мероприятие посетили несколько десятков тысяч человек со всей России и из других стран.