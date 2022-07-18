Выявленные во время опрессовок повреждения устраняют ремонтные бригады Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начинается третий этап опрессовок. Гидравлические испытания трубопроводов пройдут с 18 по 24 июля.

- Испытания подающих трубопроводов будут проводиться расхоложенной водой с 23:00 до 06:00 часов, без ограничения горячего водоснабжения потребителей, - предупредили в Екатеринбургской теплосетевой компании.

Напомним, во время второго этапа опрессовок в Екатеринбурге было выявлено семь повреждений в районе улиц Панельная, Ткачей, Таганская, Баумана, Победы, Красина и Старых Большевиков.

Четвертый этап опрессовок пройдет с 9 по 12 августа.