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Общество18 июля 2022 3:55

В Екатеринбурге начинается третий этап опрессовок

Испытания трубопроводов пройдут с 18 по 24 июля
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Выявленные во время опрессовок повреждения устраняют ремонтные бригады

Выявленные во время опрессовок повреждения устраняют ремонтные бригады

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начинается третий этап опрессовок. Гидравлические испытания трубопроводов пройдут с 18 по 24 июля.

- Испытания подающих трубопроводов будут проводиться расхоложенной водой с 23:00 до 06:00 часов, без ограничения горячего водоснабжения потребителей, - предупредили в Екатеринбургской теплосетевой компании.

Напомним, во время второго этапа опрессовок в Екатеринбурге было выявлено семь повреждений в районе улиц Панельная, Ткачей, Таганская, Баумана, Победы, Красина и Старых Большевиков.

Четвертый этап опрессовок пройдет с 9 по 12 августа.