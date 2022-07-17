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Здоровье17 июля 2022 14:27

В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Екатеринбурге и Свердловской области на 17 июля 2022 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Вновь растет заболеваемость коронавирусом

Вновь растет заболеваемость коронавирусом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки по состоянию на 17 июля 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области коронавирус диагностирован к 144 человек. Днем ранее COVID-19 заболели 126 человек, а в пятницу, 15 июля – 113 человек.

Всего с начала пандемии коронавируса он диагностирован у 449 388 жителей Свердловской области. Диагноз врачи сняли у 436 850 человек, включая 108 за прошедшие сутки.

Также за сутки в больницу с коронавирусом попали 6 человек, за 24 часа от COVID-19 умер 1 человек, а с начала пандемии – 10 764 человека.