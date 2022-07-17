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Общество17 июля 2022 13:52

На Плотинке закрашивают переход Виктора Цоя

Музыканты обеспокоены действиями коммунальщиков
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Переход Виктора Цоя обновляют регулярно, но изображение музыканта не трогают

Переход Виктора Цоя обновляют регулярно, но изображение музыканта не трогают

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 17 июля 2022 года сотрудники коммунальных служб начали закрашивать переход Виктора Цоя на Плотинке. Об этом музыканты пишут в социальных сетях.

На данный момент закрашены белой краской несколько изображений у входа в переход. Остальные не тронуты, но музыканты не знают о планах коммунальщиков, и опасаются, что переход «приведут в порядок».

Как правило, коммунальщики обновляют только стены у выход из тоннеля

Как правило, коммунальщики обновляют только стены у выход из тоннеля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы тут часто играем, и, надо сказать, что пару лет назад здесь уже закрашивали с краю пару картин, но на этом все и закончилось. Что задумали сотрудники коммунальных служб на этот на этот раз – не знаю. Сегодня я еще там не был, поэтому мне трудно сказать что-то конкретное, - рассказал «КП-Екатеринбург» музыкант Павел.

В последний раз тоннель красили в 2018 году перед ЧМ по футболу

В последний раз тоннель красили в 2018 году перед ЧМ по футболу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что переход действительно обновляют не в первый раз – стены здесь закрашивали в 2018 году, однако изображение Виктора Цоя власти тогда трогать не стали.

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