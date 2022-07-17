На Плотинке закрашивают переход Виктора Цоя

Переход Виктора Цоя обновляют регулярно, но изображение музыканта не трогают Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 17 июля 2022 года сотрудники коммунальных служб начали закрашивать переход Виктора Цоя на Плотинке. Об этом музыканты пишут в социальных сетях.

На данный момент закрашены белой краской несколько изображений у входа в переход. Остальные не тронуты, но музыканты не знают о планах коммунальщиков, и опасаются, что переход «приведут в порядок».

Как правило, коммунальщики обновляют только стены у выход из тоннеля Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы тут часто играем, и, надо сказать, что пару лет назад здесь уже закрашивали с краю пару картин, но на этом все и закончилось. Что задумали сотрудники коммунальных служб на этот на этот раз – не знаю. Сегодня я еще там не был, поэтому мне трудно сказать что-то конкретное, - рассказал «КП-Екатеринбург» музыкант Павел.

В последний раз тоннель красили в 2018 году перед ЧМ по футболу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что переход действительно обновляют не в первый раз – стены здесь закрашивали в 2018 году, однако изображение Виктора Цоя власти тогда трогать не стали.

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