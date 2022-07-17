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Общество17 июля 2022 10:00

На Ботанике школьник врезался на самокате в шлагбаум

Теперь его ищет владелец припаркованной рядом иномарки
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мальчик не заметил препятствие. Фото: паблик "Район Ботаника - Екатеринбург"

Мальчик не заметил препятствие. Фото: паблик "Район Ботаника - Екатеринбург"

В Екатеринбурге мальчик во время катания на самокате во дворе дома 10/2 по улице Шварца в микрорайоне Ботаника не заметил шлагбаум и врезался в него. Судя по видеозаписи, школьник отвлекся и просто не увидел препятствие.

Владелец иномарки, припаркованной рядом, утверждает, что во время инцидента, парень повредил его автомобиль. Он намерен добиться возмещения ущерба.

- Родители отзовитесь. Либо мирным путем решил, либо через суд, - приводит слова автолюбителя паблик «Район Ботаника – Екатеринбург».

Судя по записи, сам школьник серьезных травм во время падения не получил.